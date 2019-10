Monheim : Autor Klaus Dietrich stellt neues Buchprojekt vor

Monheim (og) Der Autor und Lyriker Klaus Dietrich ist auf Lesetour und stellt am heutigen Mittwoch ab 19 Uhr in der Bibliothek Monheim, Tempelhofer Straße 13, sein neues Buchprojekt vor. Eingeladen dazu hat der Freundeskreis der Bibliothek „Pro Literatur“.

Dietrichs „Gedichte mit Gewicht“ sind 2016 erschienen und in seinem aktuellen Projekt, in „Die unfassbaren Tagebücher“, geht es meist um den alltäglichen Wahnsinn, aber auch um viele Themen, die das Leben ausmachen. Das Reisetagebuch, das Beziehungstagebuch und das Krankenhaustagebuch stehen ebenfalls auf dem Programm. Nadine Pitthan sorgt mit ihren Gedichten und ihrer Gitarre für den lyrischen und musikalischen Teil des Abends. Der Eintritt ist frei.

Klaus Dietrich entdeckte schon als Teenager und Klassenclown seine Liebe zur Bühne, berichtet Cornelia Gellwitzki-Müller (Pro Literatur) aus der Biographie des Autors. In seiner eigenen Satiresendung (1995 bis 2006) in der Radiothek Ratingen stammten sämtliche Textbeiträge aus seiner Feder. In jener Sendung entstanden eigene Kunstfiguren und seine ersten Gedichte. Seit 2008 widmet er sich deshalb vermehrt der dichtenden Kunst.