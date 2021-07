Corona in Grevenbroich : Mobiles Impfteam macht am Sonntag Station in Orken

Mobiles Impfteam macht am Sonntag Station in Orken

Corona in Grevenbroich

Orken Geimpft wird mit den Stoffen von Biontech und Johnson&Johnson. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Am Sonntag, 1. August, 11 bis 17 Uhr, macht ein mobiles Impfteam des Rhein-Kreises Station auf dem Kirmesplatz in Orken: Dort kann sich jeder mit Wohnsitz in NRW gegen Corona impfen lassen. Verimpft werden die Stoffe von Biontech und Johnson & Johnson. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, wie der Kreis mitteilte.