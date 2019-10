TV-Abenteuercamp : Vox-Kandidat Christian verzichtet freiwillig

Langenfeld Nach 27 Minuten Sendezeit war im Abenteuercamp „Survivor“ des Fernsehsenders Vox alles vorbei: Der Langenfelder Christian Pinzger fühlte sich gemobbt und hatte Heimweh.

Christian Pinzger, der Beamte aus Langenfeld, ist von dieser Aussage enttäuscht, auch jetzt noch, gut drei Monate nach seinem für die aktuelle TV-Staffel aufgezeichneten Abgang: „Es war eine Gemeinheit von Olav. In den Tagen davor, als ich Heimweh hatte, hat er gesagt, wir bauen dich auf. Und dann sagt er, du isst uns das Essen weg.“ – Was dann folgte, war eine Trotzreaktion: Pinzger ruft die Gruppe zusammen und verkündet: „Ich werde nicht gehen, sondern bleiben. Ich bin kein Aufgeber. Wenn ihr mich loswerden wollt, müsst ihr mich rauswählen.“ Einen Tag später hat sich Pinzger nochmals Gedanken gemacht und erklärt der Gruppe: „Ihr wisst, dass ich mich die letzten Tage nicht wohl gefühlt habe, zudem fühle ich mich in eurer Gruppe als schwächstes Glied.“ Er wolle sich die Abwahl ersparen. „Ich beende das Spiel jetzt und verlasse die Insel. Dann ist es meine Entscheidung.“ Im Nachhinein ist Pinzger unsicher, ob man ihn wirklich herausgewählt hätte. Aber: „Ich habe meine Familie vermisst, war körperlich der Schwächste in der Gruppe und wurde geschnitten, als ich eine Down-Phase hatte. In dieser Zeit habe ich auch wenig für die Gruppe getan.“ Letzten Endes habe er sich in der neuen Gruppe einfach nicht wohl gefühlt. Die erste mit Jonah, Sissy und Bärbel, „das war eine schöne Zeit“. Dann wurden Jonah und ein anderer Verbündeter herausgewählt, Christian musste wechseln und hatte keinen Spaß mehr am Spiel.