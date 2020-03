Coronavirus : Kreis sucht nach Räumen für Corona-Zentrum

LANGENFELD/MONHEIM Obwohl das Virus bislang bei keinem Patienten nachgewiesen werden konnte, trifft der Kreis Vorbereitungen für den wohl unausweichlichen Ernstfall.

Um den Betrieb des Zentrums kümmere sich der Kreis jedoch nicht, das übernehme die Kassenärztliche Vereinigung. „Die Gespräche laufen parallel“, so Hitzemann. Ob und wann ein Diagnosezentrum letztlich eingerichtet werde, liege bei dem Mediziner-Verband. „Dass wir die passenden Räumlichkeiten anbieten können, sollte es für die Kassenärztliche Vereinigung leichter machen“, sagt Hitzemann. Für den Kreis wäre eine schnelle Einrichtung „wünschenswert“. In den Corona-Diagnosezentren in Düsseldorf und Köln können sich Patienten mit den typischen Symptomen melden und werden vor Ort untersucht. Damit entlasten die Zentren die niedergelassenen Ärzte und die Krankenhäuser. In den kreisangehörigen Städten konnte das Coronavirus bislang bei keinem Patienten nachgewiesen werden, erklärt Hitzemann weiter: „Aber wir müssen jederzeit damit rechnen.“