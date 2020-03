Fußball : Berghausen siegt, HSV verliert

Langenfeld In der Fußball-Bezirksliga hat der SSV Berghausen Wiedergutmachung für die jüngste 0:3-Niederlage geleistet und 4:1 in Wersten gewonnen. Dagegen unterliegt der Langenfelder Liga-Konkurrent HSV trotz Führung dem VfB Hilden II noch mit 1:3.

Die Niederlage hatte ihre Folgen. Auch noch Tage nach dem bitteren 0:3 im Derby gegen den HSV Langenfeld hatte Patrick Michaelis das Spiel nicht abgehakt. Stattdessen forderte der Trainer des Fußball-Bezirksligisten SSV Berghausen unbedingt eine Wiedergutmachung gegen den Abstiegskandidaten SV Wersten 04 – was beim 4:1 (1:0) auch tatsächlich gelingen sollte. „Obwohl uns die Werstener sehr viel abverlangt haben, konnten wir alles in allem verdient gewinnen. Es war entscheidend, dass wir in dem offenen Spiel unsere Stärken einsetzen konnten“, stellte Michaelis fest.