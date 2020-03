Fußball : SFB II schlagen Reusrath im Derby

Szene aus dem Derby der SF Baumberg II gegen den SC Reusrath mit Leonard Jurisic (re) und Justin Neufeld (mitte). Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim In der Fußball-Bezirksliga siegen die Hausherren beim Comeback von Spielertrainer Sven Steinfort mit 2:1. Die Gäste vom SC Reusrath machen sich mit vielen Fehlern das Leben selber schwer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fabian Schmitt

Die Leidenszeit ist vorbei. Nach seiner mehr als sechsmonatigen Verletzungspause kehrte Spielertrainer Sven Steinfort im Derby gegen den SC Reusrath (SCR) in die Innenverteidigung des Fußball-Bezirksligisten SF Baumberg II (SFB) zurück. Und tatsächlich konnte Steinfort seinen Beitrag zum 2:1 (1:1)-Erfolg leisten, indem er der Defensive Stabilität verlieh. „Wir haben schon bei unserem Sieg über Büderich bewiesen, dass in unserer Meisterschaft alles möglich ist. Heute haben wir 100 Prozent abgerufen, und insgesamt geht der Erfolg völlig in Ordnung“, urteilte Steinfort.

Die Gastgeber waren hochmotiviert, weil sie für die jüngste 0:5-Pleite bei DJK Sparta Bilk Wiedergutmachung betreiben wollten. Durch den wichtigen Erfolg kletterten die SFB mit 22 Punkten auf Rang 13. Auch die Reusrather hatten sich nach dem unglücklichen 3:4 im Top-Spiel beim FC Büderich viel vorgenommen, wurden aber den eigenen Ansprüchen nicht gerecht. „Wir haben ein Fehlpass-Festival abgeliefert und in keiner Phase zu unserem Spiel gefunden. Leider zeigten meine Jungs nicht die richtige Einstellung zum Gegner“, stellte SCR-Coach Ralf Dietrich fest, dessen Team weiterhin mit 44 Punkten den dritten Platz belegt.

Die Baumberger starteten mit viel Druck in die Partie, doch sowohl Elias Dittmann (15.) als auch Engin Kizilarslan (17.) vergaben vielversprechende Möglichkeiten. Nach einem Foul von Leonard Jurisic am Reusrather Zugang Justin Neufeld traf Jonas Hergesell zur 1:0-Führung (21.). „Wir können die Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehen. Leonard hat ganz klar den Ball getroffen“, betonte Steinfort. Dann scheiterte SFB-Angreifer Aleksandar Bojkovski zunächst gegen SCR-Keeper Tim Hechler, bevor er per Nachschuss das 1:1 (29.) markierte. Vor dem Seitenwechsel wussten Alexander Klatt (36.) und Leon Wieczorek (40.) zwei weitere Gelegenheiten nicht zu nutzen.

Im zweiten Spielabschnitt waren die Gäste in der Offensive noch harmloser als zuvor. Dagegen wurde Bojkovski von Marcel Bergkemper bedient, aber er lupfte über den Kasten (63.). Anschließend foulte Hergesell seinen Gegenspieler Bojkovski, sodass Bergkemper per Strafstoß das 2:1 (77.) erzielen konnte. Weil Wieczorek in der Schlussphase eine weitere sehr günstige Möglichkeit nicht verwerten konnte (83.), blieb es beim 2:1 für die Hausherren.