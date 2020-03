Landgericht Düseldorf : Mordversuch: 20-Jähriger vor Gericht

Seit Montag muss sich ein 20-jähriger Langenfelder vor dem Landgericht verantworten. Er ist des versuchten Mordes angeklagt. Foto: RP/Sabine Maguire

Langenfeld/Monheim/Düsseldorf Das Coronavirus beeinflusst das Verfahren gegen einen in der JVA Heinsberg inhaftierten Langenfelder nach Bluttat vom September in Monheim.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Corona-Virus auch die Abläufe bei der Justiz durcheinander wirbelt. Nun scheint es soweit zu sein: Beim Prozessauftakt gegen einen 20-jährigen Langenfelder, der im September 2019 auf den Ex-Partner seiner Mutter eingestochen haben soll, zeigte sich am Montag vor dem Düsseldorfer Landgericht, was eine solche Lage für alle Beteiligten bedeutet.

Eigentlich hatte der Verteidiger seinen Mandanten in der vergangenen Woche in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Heinsberg besuchen wollen, um dessen angekündigte Einlassung zu besprechen. Offenbar gibt es auch noch ein Gutachten, dass der Angeklagte noch nicht in Augenschein hatte nehmen können. Am vergangenen Freitag hatte es dafür einen Termin gegeben, den die JVA abgesagt habe. „Bis zum 8. März darf man dort nicht rein“, ließ der Verteidiger das Gericht wissen. Und wie es danach weitergehe, sei auch noch nicht klar.

Info Amtsgericht gehört zum Bezirk des Landgerichts Amtsgericht Am 1. Januar 1979 wurde das Amtsgericht Langenfeld neu errichtet, das auch für Hilden und Monheim zuständig ist. Landgericht Das Amtsgericht Langenfeld gehört zum Bezirk des Landgerichts Düsseldorf; wie auch die Amtsgerichte Düsseldorf, Neuss und Ratingen. Das Amtsgericht Leverkusen wurde 1981 ausgegliedert und dem Landgericht Köln zugeordnet.

Ein Ausbruch des Corona-Virus in der JVA? Das wollen die Verantwortlichen dort offenbar unbedingt verhindern. Man kann sich gut vorstellen, was das für eine Haftanstalt bedeuten würde. Insassen können schließlich nicht einfach irgendwo anders untergebracht werden: Die Gesunden wären einer solchen Situation ausgeliefert und die Kranken würden ein Justizvollzugskrankenhaus vor ungeahnte Herausforderungen stellen.

Im Falle des angeklagten Langenfelders hat die Justiz nun offenbar eine Lösung gefunden: Er wird erst am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht aussagen. Nach Verlesung der Anklage hatte der Vorsitzende Richter die Verhandlung unterbrochen, um dem Beschuldigten die Möglichkeit zu geben, mit seinem Anwalt im Hausgefängnis des Gerichts zu sprechen.

Angeklagt ist der 20-Jährige wegen versuchten Mordes. Am Abend des 10. September 2019 soll er den 39 Jahre alten Ex-Freund seiner Mutter mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben. Bewaffnet mit einem Doppelklingenmesser soll er sich Zugang zur Wohnung des Opfers in der Anne-Frank-Straße in Monheim verschafft haben.

Zuvor soll der Langenfelder den Ermittlungen zufolge an der Türe geklingelt haben. Als die geöffnet worden sei, soll der Angeklagte schreiend auf den 39-Jährigen zugelaufen sein mit den Worten: „Ich bring Dich um.“ Danach soll er mehrfach mit dem Messer zugestochen und erst von seinem Opfer abgelassen haben, als ebenfalls in der Wohnung anwesende Zeugen die Polizei riefen.

Dass er ihn umbringen wolle, soll der 20-Jährige mehrfach gerufen haben - um dann vom Tatort zu fliehen. Das 39 Jahre alte Opfer war in der Wohnung zusammengebrochen und nach notärztlicher Versorgung in eine Düsseldorfer Klinik eingeliefert worden.