Coronavirus : Kreis sucht nach Räumen für Corona-Diagnosezentrum

Obwohl das Virus bislang bei keinem Patienten nachgewiesen werden konnte, trifft der Kreis Vorbereitungen für den wohl unausweichlichen Ernstfall.

Um den Betrieb des Zentrums kümmere sich der Kreis jedoch nicht, das übernehme die Kassenärztliche Vereinigung. „Die Gespräche laufen parallel“, berichtet Hendele. Ob und wann ein Diagnosezentrum letztlich eingerichtet werde, liege bei dem Mediziner-Verband. „Dass wir die passenden Räumlichkeiten anbieten können, sollte es für die Kassenärztliche Vereinigung leichter machen“, sagt der Landrat. Für den Kreis wäre eine schnelle Einrichtung „wünschenswert“. In den Corona-Diagnosezentren in Düsseldorf und Köln können sich Patienten mit den typischen Symptomen melden und werden vor Ort untersucht. Damit entlasten die Zentren die niedergelassenen Ärzte und die Krankenhäuser.

In Hilden ist der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) am vergangenen Donnerstag anlässlich der Gefahr durch die Ausbreitung des Coronavirus’ erstmals zusammengekommen. Der Stab setzt sich zusammen aus Vertretern des Verwaltungsvorstandes, der Feuerwehr, des Ordnungsamtes, der Öffentlichkeitsarbeit und der IT und wird je nach Situation um weitere Fachkräfte ergänzt. Der SAE unterstützt die zuständige Gesundheitsbehörde, den Kreis Mettmann, auf kommunaler Ebene, erklärt Stadtsprecherin Henrike Ludes-Loer. Die Entscheidung, Schulen oder Kitas zu schließen, trifft der Kreis Mettmann. „Sollte der Kreis entscheiden, städtische Gebäude wie zum Beispiel Schulen oder Kindergärten zu schließen, muss die Verwaltung diese Anordnung unverzüglich umsetzen. Deshalb hat der SAE sichergestellt, dass dies auch am Wochenende und abends möglich ist“, erklärt Henrike Ludes-Loer weiter.