Krankenhaus in Mettmann ist vorbereitet : Corona-Virus – Kliniken sind gerüstet

Krankenhaus in Mettmann ist vorbereitet

Eine Frau trägt eine Mund- und Nasenmaske. Die ersten Fälle des Corona-Virus in Deutschland haben die Nachfrage in Apotheken erhöht. . Foto: dpa/Fabian Strauch

Mettmann Behörden im Kreis und in den Städten sind sensibilisiert. Bislang gibt es noch keinen Verdachtsfall auf eine Infektion mit dem Corona-Virus.

Was Zur Aufklärung über mögliche Gefahren schaltet die DAK-Gesundheit am 31. Januar eine Beratungshotline im Kreis Mettmann. Zwischen 8 und 20 Uhr beantworten Ärzte und Hygienefachleute Fragen zu Risiken und notwendigen Schutzmaßnahmen.

Das Virus zeigt nach einer Inkubationszeit von zwei bis 14 Tagen Symptome wie Fieber, Husten und Atemnot, außerdem kann eine Lungenentzündung auftreten. Wer selbst in China war oder Kontakt zu Menschen hatte, die sich in China aufgehalten haben, und über diese Symptome klagt, sollte einen Arzt aufsuchen, empfiehlt das Robert-Koch-Institut. Wichtig dabei: Vorher telefonisch auf den Verdacht hinweisen, damit sich die Ärzte darauf einstellen können.

Auch das Evangelische Krankenhaus Mettmann (EVK) ist gerüstet. „Nach Bekanntwerden der ansteckenden Atemwegserkrankung aus China war das Auftreten einzelner Fälle auch in Europa zu erwarten“, berichtet die Sprecherin des Krankenhauses, Hannah Lohmann. Im EVK habe das interne Krisenmanagement unter Leitung von Oberarzt Claus-Robin Fritzemeier, dem Ärztlichen Direktor Chefarzt Clemens Stock und der Hygienefachkraft Boris Ulitzka in einer außerordentlichen Sitzung die bereits bestehenden Standards evaluiert und auf den aktuellen Coronavirus angepasst.

Darüber hinaus wurden die Mitarbeiter der Zentralen Notaufnahme (ZNA) nochmals speziell hinsichtlich Probenentnahme (tiefer und oberflächlicher Rachenabstrich), Versand der Proben an das Labor im Referenzzentrum Berlin und Schutzkleidung geschult. Bei dringendem Verdacht einer Coronavirus-Infektion, die schwere grippeähnliche Symptome aufweist, wird der betroffene Patient gemäß der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts isoliert, der Mitarbeiter geschützt. Es werden zwei Proben entnommen und der Patient voraussichtlich zur Uniklinik Düsseldorf auf eine spezialisierte Krankenstation verlegt. Der Transport würde durch die Berufsfeuerwehr Düsseldorf mit der Taskforce „Hochinfektionstransport“ erfolgen.

„Es ist uns wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Coronavirus weniger infektiös ist, als es zum Beispiel die jährliche Influenza, also die Grippe ist“, betont Lohmann. Der Coronavirus verläuft in den seltensten Fällen tödlich. Der Höhepunkt der Influenza sei jährlich in der achten Kalenderwoche zu erwarten. „Bisher gibt es im EVK Mettmann keine Besonderheiten“, erläutert Lohmann.