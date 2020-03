Fußball : FC Monheim trifft nicht und verliert

Jan Nosel (vorn) und der FC Monheim hatten auch bei einer Großchance am Ende Pech gegen die SSVg Velbert. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Das 0:1 im Heimspiel gegen die SSVg Velbert ist erst die dritte Niederlage für den Fußball-Oberligisten FC Monheim in dieser Saison. Die Gastgeber haben zwar mehr Ballbesitz, nutzen ihn aber nicht und kassieren einen entscheidenden Konter.

Die Oberliga-Fußballer des FC Monheim haben einen Rückschlag im Kampf um die oberen Tabellenplätze hinnehmen müssen. In einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel unterlag das Team von Trainer Dennis Ruess am Sonntag der SSVg Velbert im heimischen Rheinstadion mit 0:1. „Eigentlich war die Begegnung ein klassisches Unentschieden-Spiel. Beide Mannschaften standen sehr gut organisiert, wobei wir mehr vom Spiel und mehr Ballbesitz hatten, Velbert einige gefährliche Konter. Ich habe meiner Mannschaft in der Halbzeit gesagt, dass ein Treffer das Spiel entscheiden wird. Leider haben dieses Tor nicht wir erzielt“, äußerte sich Ruess.

Dabei kam sein Team besser als der Gegner ins Spiel und hatte bereits nach einer Minute eine große Chance, als Benjamin Schütz eine Flanke von Philipp Hombach nur um Zentimeter verpasste. Ebenjener Schütz sorgte eine Minute später für Aufregung, als ihm im Velberter Strafraum ein Gegenspieler auf den Fuß stieg, der Schiedsrichter aber auf Pressball entschied und nicht auf den Punkt zeigte. Im weiteren Verlauf spielte sich die Begegnung viel im Mittelfeld ab, Torchancen waren Mangelware, bis Hombach nach 20 Minuten neun Meter vor dem gegnerischen Gehäuse auftauchte und freistehend vergab. „In der Situation müssen wir eigentlich in Führung gehen. Fällt das 1:0, bin ich mir sicher, dass dies die Weichen für uns auf Sieg gestellt hätte“, meinte Ruess über die vergebene Gelegenheit.

Statistik 1. FC Monheim - SSVg Velbert⇥0:1 (0:0) FCM: Nowicki – Incilli, Lange, Intven, Kosmala, Lehnert, Norf, Hombach (69. Meier), Nosel (77. Gümüs), Schütz (69. Lippold), Labusga (82. Tepe). Tor: 0:1 Machtemes (75.)

Kurz nach dieser Aktion kam allerdings auch Velbert zur ersten Großchance, als ein Lupfer über Monheims Keeper Björn Nowicki segelte und gerade noch auf der Linie geklärt werden konnte. Nach diesen beiden Möglichkeiten flachte die Partie dann etwas ab, es ging mit 0:0 in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Monheim hatte mehr vom Ball, Velbert versuchte zu kontern, gute Gelegenheiten waren rar. Dies änderte sich erst in der 75. Minute, als Monheim in der Vorwärtsbewegung den Ball verlor und der anschließende Konter Velberts Stürmer Max Machtemes fand, der halbverdeckt zum 1:0 für den Gast traf. Proteste der Monheimer, dass der Ball vorher im Aus gewesen sei, fanden kein Gehör, die Führung zählte.