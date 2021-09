Bundestagswahl in Langenfeld und Monheim : CDU-Mann Wiener macht das Rennen

Wahlsieger Klaus Wiener (CDU) feiert in der Schützenhalle in Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Hilden/Haan Der politische Quereinsteiger gewinnt den Wahlkreis mit 5 Prozent Abstand zu seinem SPD-Konkurrenten Christian Steinacker. Grünen-Kandidat Roland Schüren kommt mit 7 Prozent Rückstand auf Platz 3.

In der Schützenhalle Langenfeld-Richrath, wo sein Wahlkampfteam aus den sechs Ortsverbänden feierte, ergriff der Haaner das Mikrofon und hielt eine emotionale Rede. In der Gewissheit, seinen bisherigen Sessel als Chefvolkswirt ab sofort mit einem Sitz im Berliner Reichstag zu tauschen, dankte Wiener als erstes seiner Frau. „Sie hat mir von Anfang an geraten, diesen Weg in die Politik zu gehen und mich bedingungslos unterstützt“, sagte er. Doch auch die vielen ehrenamtlichen Helfer seines CDU-Wahlkampfteams, die vor neun Monaten ja auch noch nicht gewusst hätten, mit wem sie es zu tun bekommen, hätten „unglaubliches geleistet“.