Bürgermeister von Rees : CDU will mit Christoph Gerwers in die Landratswahl gehen

Der CDU-Kreisvorsitzende Günther Bergmann mit dem frisch vorgeschlagenen Landratskandidaten der CDU, dem Reeser Bürgermeister Christoph Gerwers (rechts im Bild). Foto: CDU

Kreis Kleve Der CDU-Kreisvorstand hat am Freitag den Bürgermeister der Stadt Rees, Christoph Gerwers, einstimmig zum Kandidaten für die anstehende Landratswahl gewählt. Auch andere Parteien seien eingeladen, ihn zu unterstützen.

Nach der Berufung von Silke Gorißen als NRW-Landwirtschaftsministerin wählt der Kreis Kleve in diesem Jahr noch einen neuen Landrat. Geht es nach der CDU, kommt Gorißens Nachfolger aus Rees: Der Kreisvorstand der Partei hat Christoph Gerwers am Freitag einstimmig zum Kandidaten gewählt. Der 59-Jährige ist nicht nur Bürgermeister der Stadt am Rhein, er ist auch Vorsitzender der Bürgermeisterkonferenz im Kreis Kleve, dort bei seinen Amtskollegen angesehen. Nun kandidiert er für das Kreishaus.

Der CDU-Kreisvorsitzende Günther Bergmann habe am Freitag dem Präsidium und anschließend dem Kreisvorstand „von dem ausführlichen internen Auswahlverfahren berichtet“, wie es von der Partei heißt. So habe es viele Gespräche und Sitzungen gegeben, an denen auch der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion Paul Düllings beteiligt gewesen sei. Das Ergebnis: Bergmann schlug den Reeser Bürgermeister als Kandidaten vor.

Das Präsidium und der erweiterte Kreisvorstand, dem auch alle Vorsitzenden der Stadt- und Gemeindeverbände sowie der Kreisvereinigungen angehören, sprachen sich einstimmig für den 59-jährigen Gerwers aus. Er soll somit nach offizieller Aufstellung im Herbst für die CDU antreten.

„Ich freue mich, dass wir so schnell einen allseits beliebten und über die Parteigrenzen hinweg geschätzten Kandidaten präsentieren können“, sagte Günther Bergmann. „Das zeigt die Ge- und die Entschlossenheit der CDU im Kreis Kleve.“ Bergmann betonte, dass angesichts der anstehenden Herausforderungen, etwa durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg, keine Einarbeitungszeit im Landratsamt möglich sei, sondern vom ersten Tag Kompetenz und Erfahrung gefragt seien. Der Sprecher der Kreis Klever Bürgermeisterrunde bringe beides mit, da er politisch versiert sei und Volljurist ist. Er könne damit nahtlos an der Spitze der Kreisverwaltung den vor zwei Jahren eingeschlagenen Weg fortsetzen.

Der CDU-Kreisvorstand beschloss ebenfalls einstimmig, die notwendige Aufstellungsveranstaltung Mitte August durchzuführen und andere Parteien zur Unterstützung des Kandidaten einzuladen.

Christoph Gerwers ist 59 Jahre alt und hat zwei erwachsene Kinder. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Uschi lebt er im Reeser Ortsteil Haldern. Der Kandidat ist Niederrheiner durch und durch: Geboren ist er 1963 in Wesel, aufgewachsen im Ortsteil Bislich. Nach dem Jura-Studium in Münster und der Refrendarzeit unter anderem in Kleve, Geldern, Bocholt und Wesel, schlug es ihn beruflich zunächst nach Bonn und dann nach Willich. Dort war er Beigeordneter und Erster Beigeordneter. Zu seinem Dezernat zählten die Geschäftsbereiche Jugend, Soziales, Schule, Sport, Kultur, Einwohner- und Meldeamt sowie das Ordnungsamt.

Von 1989 bis 1998 war Gerwers für die CDU Mitglied des Rates der Stadt Wesel. Seit 2009 ist er Bürgermeister der Stadt Rees. Dort wurde er zuletzt im Jahr 2020 mit deutlichem Abstand im Amt bestätigt: 59,54 Prozent sicherten ihm den Sieg.