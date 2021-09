Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Ein Todesfall und Irritation um die Inzidenz

Haan Einen neuen Todesfall meldet das Kreisgesundheitsamt für Samstag. Der Inzidenzwert sinkt nach offiziellen Angaben auf 47, dürfte aber eher bei 90 liegen. Offenbar gibt es aktuell außerhalb des Kreises ein Problem in der zur Datenverarbeitung verwandten Software.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 1001 Infizierte erfasst, 24 weniger als am Freitag, aber 23 mehr als am Samstag. Davon leben in Erkrath 118 (+1, 2 neu), in Haan 48 (-2; 1 neu), in Heiligenhaus 45 (+/-0), in Hilden 109 (+5; 5 neu), in Langenfeld 70 (+3; 4 neu), in Mettmann 51 (+/-0; 1 neu), in Monheim 82 (-1; 1 neu), in Ratingen 281 (+10; 12 neu), in Velbert 161 (+6; 9 neu) und in Wülfrath 36 (+1; 1 neu).