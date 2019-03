Kreis Heinsberg: Taxifahren soll teurer werden

Info

So geht es weiter Mit der „Neufassung der Verordnung zur Festsetzung von Beförderungsentgelten und Beförderungsbedingungen im Gelegenheitsverkehr mit Taxen im Kreis Heinsberg“ beschäftigt sich der Kreisausschuss am Dienstag, 26. März, ab 18 Uhr im Kreishaus Heinsberg. Endgültig beschlossen werden soll der neue Taxentarif in der Sitzung des Kreistags am Dienstag, 9. April.