Fußball: Gerderath mit verdientem Sieg gegen Teveren II

Kreis Heinsberg Kreisliga A: Sparta Gerderath stabilisierte sich im oberen Bereich der Tabelle.

Sehr wohlwollend nahm der Gerderather Coach hingegen wahr, dass die Mannschaft „geschlossen gut mit dem Ball gearbeitet hat“, und so kaum Tormöglichkeiten für den zuletzt erstarkten Gast aus Teveren zuließ. Es dauerte bis zur 30. Spielminute an der Sparta-Straße in Gerderath, ehe der erste Jubel ertönte. Sven Jansen war es, der die Grün-Weißen erfolgreich in Front gebracht hatte. Es folgte die bereits angesprochene Phase der Partie, in der laut Trainer Bernd Nief „schon früher das 2:0 hätte fallen müssen“. So hieß es aber, geduldig zu bleiben bis zur 55. Minute, denn da war es wiederum Sven Jansen, der schließlich zum Matchwinner wurde und das entscheidende 2:0 markierte. Unter dem Strich ein verdienter Erfolg der Gastgeber. Damit stabilisiert sich die Sparta im oberen Bereich der Tabelle.