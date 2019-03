Fußball: Dremmen trotzt starkem FC Roetgen ein 1:1 ab

Kreis Heinsberg Bezirksliga: Wie schon im Hinspiel – da gab es ein 0:0 – teilten sich Rheinland Dremmen und Roetgen erneut die Punkte.

So allmählich traute sich nach einem „Weckruf“ von Trainer Redzo Sakanovic auch der TuS mal nach vorne. So in der 29. Minute, als Mohamet Fest nach einem Zuspiel seines Kapitäns Sascha Schopphoven einen Schritt zu spät kam. Zu spät kam kurz zuvor auch Sascha Hochgreef gegen Torwart Tobias Kuca, der beim folgenden Zusammenprall mit einer Platzwunde und Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus musste. Mark Hilgers musste dann für Kuca ins Tor. Gästetrainer Philipp Dunkel war schon in der 33. Minute gezwungen, erneut zu wechseln. Ohne Fremdeinwirkung lag plötzlich Christian Sauren am Boden, der dann auch verletzt raus musste. Für ihn kam Henri Düppengießer ins Spiel. Mit mächtig Dampf startete Dremmen in die zweite Halbzeit und belohnte sich auch schon in der 47. Minute mit dem 1:1. „Altmeister“ Marcel Holterbosch hatte getroffen. Zwar waren beide Teams bemüht, noch den Siegtreffer zu erzielen.