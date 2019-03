Handball-Bezirksliga : Wegberger Damen bringen Spitzenreiter in Bredouille

Wegbergs Carolin Otto erzielte vier Treffer gegen den Spitzenreiter Korschenbroich. Foto: Jürgen Laaser/JÜRGEN LAASER

Erkelenzer Land Handball: Die Wegbergerinnen lassen Korschenbroich lange zittern. Die ASV-Herren überzeugen derweil in Hüls mit einem guten Kombinationsspiel.

Von Anne Paulsen

Landesliga: Hülser SV – ASV Rurtal-Hückelhoven 23:31 (10:13). Durch individuelle Fehler plätscherte das Spiel zunächst vor sich her, und keinem der beiden Teams gelang es zunächst, sich abzusetzen. Doch dann gelang dem ASV der Durchbruch. Nur zu Beginn der zweiten Halbzeit hielt Hüls noch mit, doch der Rurtaler Torhüter Henrik Bürger demotivierte die Gäste-Werfer so sehr, dass sie lieber weiter passten und so Chancen vergaben. Im Gegenzug konterte der ASV mit einfachen Toren und setzte sich so deutlich ab. „Der Sieg geht in der Höhe in Ordnung, und das trotz der Verletzungssituation“, sagt Trainer Jens Opitz. Es trafen: Reiling (10/4), Meschkorudni (9), Venedey (7), Heppner, Schmitt, P. Schaffrath, Kremer, Farin (je 1).

Bezirksliga: TV Erkelenz – TV Mönchengladbach 29:39 (14:19). Treffsicher präsentierte sich der ETV beim Tabellenzweiten, auch wenn die Abwehr zu offen stand. Es trafen: Funke (14/4), Jansen (5), Molina Lopez (4), Baumgart (3), Lintz (2), Waldau (1).

Da der HSV aufgrund vieler Ausfälle keine Mannschaft zusammenbekam, wurde das Derby gegen den ASV verlegt.

Bezirksliga-Damen: TV Erkelenz – TV Beckrath II 26:19 (18:7). Von Beginn an macht der ETV deutlich, dass er die Punkte zuhause halten wollte. Erst gegen Ende ließen die Gastgeberinnen etwas locker. Es trafen: Lambertz (7/4), Breker (4), F. Faenger (4/1), Lintz, Kutz, Paulussen (je 3), Vos, S. Faenger (je 1).

TV Korschenbroich – HSV Wegberg 26:23 (11:11). Wer damit gerechnet hat, dass Tabellenführer Korschenbroich in seinem letzten Spiel deutlich siegen würde, der lag falsch. Der HSV präsentierte sich stark und ging immer wieder in Führung. Erst am Ende musste sich der HSV den Kreismeistern geschlagen geben, als sie in Unterzahl zwei Tore in Rückstand gerieten. „Dem Spielverlauf zufolge hätten wir durchaus einen Punkt verdient gehabt.“ Es trafen: Wagner (10), Otto (4/2), Hoffmann, Windges, Bechthold (je 2), Hummelsheim, Arndt, Otte (je 1).

Nach der knappen Hinspiel-Pleite möchten die Damen des ASV Rurtal gegen den Rheydter TV II am Donnerstag im letzten Saisonspiel einen versöhnlichen Abschluss hinlegen.