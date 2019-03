3:1-Heimsieg gegen KT Köln: VC-Klassenerhalt in trockenen Tüchern

Erklenezer Land Volleyball: Oberligist VC Ratheim räumt auch die letzten Zweifel am Klassenerhalt aus. Durch einen 3:1-Heimerfolg gegen KT Köln können die Ratheimer dem Saisonfinale gegen den FCJ Köln II nun völlig entspannt entgegenblicken.

Durch die 0:3-Niederlage von Fortuna Bonn war an das Thema Klassenerhalt ein Haken gemacht, den die Truppe von Trainer Hans Steffens dann auch noch bestätigte. Gegen die KT Köln, die ohne ihren Trainer angereist war und so zeitweise etwas führungs- und kopflos agierte, feierte der VC einen 3:1-Erfolg (25:23, 25:16, 19:25, 25:18). Damit verteidigte der VC Ratheim auch seinen vierten Tabellenplatz, den ihm jetzt nur noch der SV Bayer Wuppertal streitig machen kann. „Weiter nach oben kann es nicht mehr gehen, aber auch nur noch maximal einen Platz nach unten“, erklärt VC-Libero Markus Becker die Ausgangssituation für das Saisonfinale am 6. April. Dann geht es gegen den Tabellendritten FCJ Köln II, gegen den die Ratheimer aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen haben. Diese sollte für die Ratheimer allerdings deutlich schwerer zu begleichen sein, als jetzt gegen die Kölner Turnerschaft. Die fand in den ersten beiden Sätzen so gar nicht in die Partie, offenbarte eklatante Schwächen in der Annahme und Abwehr, sodass die Ratheimer leichtes Spiel mit ihrem Gegner hatten.