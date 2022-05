Gute Entwicklung : Arbeitslosenquote sinkt im Kreis Viersen weiter

Kreis Viersen In Kempen, Grefrath und Tönisvorst zählte die Arbeitsagentur im April 1731 Menschen ohne Arbeit. Das waren 369 Personen weniger als noch vor einem Jahr.

Im Kreis Viersen ist die Arbeitslosigkeit im April weiter gesunken. „Im April hat sich der Arbeitsmarkt erneut leicht positiv entwickelt. Die Frühjahrsbelebung hält weiter an“, sagt Rainer Imkamp, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld/Kreis Viersen, zu den aktuellen Zahlen auf dem Arbeitsmarkt, welche 20.078 arbeitslose Personen in Krefeld und im Kreis Viersen ausweisen – ein Rückgang von 219 im Vergleich zum Vormonat. „Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine sind noch nicht festzustellen. Auch die Pandemie spielt aktuell kein Thema mehr auf dem Arbeitsmarkt. Hier ist das Vorpandemie-Niveau inzwischen mehr als unterschritten“, so Imkamp.