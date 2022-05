Corona-Pandemie im Kreis Viersen : Weniger infizierte Patienten in den Krankenhäusern

Das Kreisgesundheitsamt meldete am Mittwoch rund 100 Neuinfektionen mehr als am Dienstag. Foto: dpa/Henning Kaiser

Kreis Viersen Mehr Neuinfektionen, weniger infizierte Krankenhauspatienten – und die Inzidenz unter 500. So entwickelte sich die Corona-Situation am Mittwoch: Das Kreisgesundheitsamt registrierte 295 Neuinfektionen, gut 100 mehr als am Dienstag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die geschätzte Zahl der akut infizierten Personen sank im Kreis Viersen knapp 2660 am Dienstag auf 2550. Für die Hochrechnung legt das Gesundheitsamt die durchschnittliche Infektionsdauer zugrunde.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Kreis von 531,6 auf 498,8 (NRW: 541,9).

In den Krankenhäusern im Kreis wurden 32 infizierte Patienten stationär behandelt. Das sind zwei weniger als am Dienstag. Ein Covid-19-Patient befindet sich auf der Intensivstation. Er muss beatmet werden.