Fußball : Ay-Yildizspor bleibt an der Tabellenspitze

Der Doverener Felix Grauke (r.) klärt vor dem Schwanenberger Angriff. Trotzdem dominierten die Schwäne. Der SV gewann mit 5:0. Foto: August Kohlen

Erkelenzer Land Kreisliga B, Staffeln 1 und 2: Der SV Schwanenberg verlor gegen den abstiegsgefährdeten FC Germania Rurich knapp mit 3:4.

Von Kathrin Boehme

Auch am zweiten Spieltag der Rückrunde bleibt in der Kreisliga B, Staffel 1, an der Tabellenspitze alles beim Alten: Ay-Yildizspor Hückelhoven baut seinen Vorsprung zum Zweitplatzierten SV SW Schwanenberg allerdings auf acht Punkte aus – der SV verlor überraschend 3:4 gegen den FC Germania Rurich, der um den Klassenerhalt kämpft. Diese Niederlage hätte der TuS Jahn Hilfarth nutzen können, um die Schwäne in der Tabelle zu überholen, aber auch die Hilfarther Mannschaft hatte einen schlechten Tag: Gegen die Sportfreunde Uevekoven verlor der TuS Jahn 0:2 und bleibt damit auf Rang drei.

SV Niersquelle Kuckum II – Ay-Yildizspor Hückelhoven 0:2 (0:1). Der Tabellenerste Ay-Yildizspor Hückelhoven hatte kaum Probleme gegen die Mannschaft der Niersquelle Kuckum und konnte seinen guten Lauf in der bisherigen Saison fortsetzten: Mit dem 2:0-Sieg gewinnen die Hückelhovener nicht nur das Spiel gegen den SV, sondern bauen den Vorsprung zum Tabellenzweiten aus. Das Spiel startete bereits deutlich besser für die Gäste, die die Spieldominanz bis zum Abpfiff nicht mehr hergaben. Die Kuckumer Mannschaft spielte defensiv und vor allem lange Bälle gegen den starken Gegner, was zusammen mit den eher schlechten Platzbedingungen einem höheren Endstand entgegenwirkte. Es dauerte eine knappe halbe Stunde, bis Ay-Yildizspor seine Führung aufbauen konnte: Mehmet Ali Turan traf nach einem Doppelpass mit Orhan Özkaya aus 20 Metern genau in die Ecke des Tores (29.). Die wenigen Torchancen für die Niersquelle rettete Hückelhovens Torhüter, kurz vor Ende der Partie erhöhte Mehmet Ali Turan auf 2:0: Per Elfmeter in der letzten Spielminute der regulären Spielzeit rundete er den Erfolg für Ay-Yildizspor ab. „Wir sind auf jeden Fall zufrieden mit der Leistung“, fasst Torschütze und Geschäftsführer Mehmet Ali Turan zusammen. Besonders stark im Spiel war Ibrahim Coroz, der beide Tore vorbereitete und in 90 Minuten über acht Kilometer lief.

SV Helpenstein II – SV Klinkum 5:1 (4:0). Schon in der ersten Viertelstunde entschied Helpenstein das Spiel: Nach zwei Minuten traf Yannik Luca Heldens zum 1:0, Lukas Appel erhöhte gleich zweimal (9.+14.). Noch vor der Pause erzielte Florian Borrmann das 4:0. In der zweiten Hälfte kam Klinkum besser ins Spiel: Alexander Küffen legte mit dem Anschlusstreffer nach, bei dem einen Tor blieb es. Kurz vor dem Abpfiff erhöhte Timo Küppfers noch auf 5:1 für die Heimmannschaft (83.).

SV Holzweiler – SC Wegberg 1:2 (0:0). Nach einer torlosen ersten Halbzeit fanden beide Mannschaften beim Wiederanpfiff ins Spiel: Gauvain Görtz traf zunächst für den SV Holzweiler (56.), Wegberg ließ den Rückstand aber nicht lange zu – nur zwei Minuten später erzielte Lukas Pomp den Ausgleich und machte mit seinem zweiten Treffer im Spiel (63.) den Sieg für den SC klar.

TuS Jahn Hilfarth – Sportfreunde Uevkoven 0:2 (0:0). Lange schien es bei einem Unentschieden zu bleiben: Erst in der 71. Minute erzielte Alexander Dethloff das erste Tor für die Gäste. Kurz darauf erhöhte Robin Eckers auf 2:0 (80.). Die Uevekovener steigen so auf den vierten Tabellenplatz.

SV SW Schwanenberg – FC Germania Rurich 3:4 (1:2). Überraschend siegte der abstiegsbedrohte FC Germania Rurich gegen den Titelanwärter Schwanenberg und beendet damit seine Serie aus Niederlagen. Die Torschützen des SV SW: Pascal Hover (14.), Stefan Schlipper (47.) und Kevin Burg (72., Eigentor). Für Rurich trafen Florian Syben (23.+31.+69.) und Simon Zitz (58.).