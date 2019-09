Turnen : ETV: Großaufgebot bei Gaumeisterschaft

Erkelenz Turnen: Vier Teams qualifizierten sich für den Folgewettkampf der Verbandsgruppe I am 6. Oktober in Kalkar.

Mit dem Großaufgebot von acht Riegen beteiligte sich der TV 1860 Erkelenz an der Gau-Mannschaftsmeisterschaft des Gladbacher Turngaus, die in Willich-Schiefbahn stattfand. Ziel der von Abteilungsleiterin Monika Nüßer angeführten Riegen war die Qualifikation für den Folgewettkampf in der Verbandsgruppe I der am 6. Oktober beim TV 1863 Kalkar geturnt wird. Dazu war in den verschiedenen Altersklassen das Erreichen von Platz eins oder zwei zwingend vorgeschrieben.