Sportpolitik : KSB: „Auf Hauptaufgaben konzentrieren“

Jürgen Meuser, Harald Eifert und Dieter Tobies vom KSB blicken positiv in die Zukunft. Foto: Marvin Wibbeke

Kreis Heinsberg Die neue Führungsriege des Kreissportbundes in Heinsberg zieht nach einem halben Jahr im Amt eine Zwischenbilanz.

Seit dem 19. März sind Jürgen Meuser, Harald Eifert und Dieter Tobies im Amt. Gemeinsam mit René Balleer führt das Trio seit etwas mehr als einem halben Jahr den Kreissportbund (KSB) Heinsberg. Sie haben die Nachfolge von Ronnie Goertz angetreten und die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt. „Am Anfang mussten wir uns erst einmal einen Überblick verschaffen“, sagt Meuser. Kollege Tobies ergänzt: „Da war klar, dass wir keine voreiligen Entscheidungen von heute auf morgen fällen werden.“

Nach den sechs Monaten kann der Vorstand ein erstes Zwischenfazit über die Arbeit ziehen. „Wir sind sehr zufrieden, wir haben ein starkes Team und arbeiten gut zusammen“, sind sich die drei einig. Mehr und mehr wollen sie sich künftig verstärkt auf die Kernkompetenzen des KSB besinnen. „Wir wollen die Vereine stärken und wieder als starker Kooperationspartner auftreten sowie die Qualifizierung und Ausbildung von Übungsleitern vorantreiben“, erklärt Meuser. Das bedeute, dass der Kontakt zu den Vereinen sehr intensiv gepflegt werde und der KSB mit Rat und Tat zur Seite stehe, wenn es irgendwo Probleme gibt.

Die Anfragen, die sich aus den Vereinen an den KSB richten, sind vielfältig. „Im Grunde sind wir für alles da, was mit Sport zu tun hat“, sagt Eifert. Das gehe von Aus- und Fortbildungen über Sportabzeichen und Kindercamps bis hin zu Fragen zu Bau- und Sanierungsmöglichkeiten von Sportstätten. Damit das alles reibungslos funktionieren kann, hat jeder im Team seine Aufgaben. „Man sieht und hört uns nicht immer arbeiten, aber wir arbeiten gewissenhaft und intensiv“, sagt Tobies und lacht. Erste Erfolge sehen die Vorsitzenden auch schon. Die Öffentliche Wahrnehmung habe sich bereits verbessert, doch in Zukunft wolle man noch präsenter sein und Kontakte intensiver pflegen.

Dass man sich beim KSB auf die Kernkompetenzen besinnen möchte, hat auch zur Folge, dass das Angebot des Sportbildungswerkes Heinsberg vorerst gestoppt wurde. Das hatte bei Manchen für Verwirrung gesorgt und die Frage aufkommen lassen, wie es mit den angebotenen Kursen weitergehen werde. „Das Sportbildungswerk, verantwortlich für nicht organisierten Sport, ist eine Art Tochter des Landessportbundes, in der Regel läuft das aber eigenständig“, erklärt Eifert. In Heinsberg war dies jedoch nicht der Fall. Da lief das Sportbildungswerk auch über den KSB. Da aber das Sportbildungswerk in Heinsberg vornehmlich Reha-Kurse angeboten hat, gehört das laut Auffassung der neuen Führungsriege nicht zu den eigentlichen Aufgaben eines KSB.

Für die Teilnehmer der Kurse habe sich allerdings nichts geändert, betonen Meuser und seine Mitstreiter. „Die Kurse sind alle in verschiedenen Vereinen untergekommen, die Teilnehmer und die interessierten Bürger können dort wie gehabt die Kurse absolvieren“, sagt Meuser. Einen Vorteil habe diese Regelung zusätzlich. „So treten wir nicht mehr in Konkurrenz zu den Vereinen, so wie es sein sollte. Wir wollen ja schließlich ein Kooperationspartner sein“, ergänzt Eifert. Und auch für die Mitarbeiter des KSB habe dieser Schritt keine Konsequenzen.