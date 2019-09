Handball : Handball: Erkelenzer B-Jugend hält die Fahne hoch

Landesliga: ASV Rurtal-Hückelhoven - TV Korschenbroich II 22:29 (12:12). „Wir haben den Start ein wenig verschlafen, sind aber nach 12 Minuten beim Stand von 3:6 aufgewacht und haben sowohl in der Abwehr als auch im Angriff einen guten Zugriff gehabt“, sagt ASV-Trainer Jens Opitz, der sich im Laufe des Spiel aber noch über manches Ärgern musste.

Bezirksliga: Welfia M‘gladbach - HSV Wegberg 31:25 (13:12). Mit einem guten Start und der Führung über weite Teile der ersten Halbzeit hinaus konnten die Wegberger erst mal Selbstbewusstsein tanken. Doch individuelle Fehler wurden durch die Welfen bestraft und so drehten diese mit dem Pausenpfiff das Spiel. „Nach dem Wiederanpfiff waren wir elf Minuten nicht auf dem Feld und haben uns von Welfia förmlich auseinander nehmen lassen“, so Matthias Couson, der sich den 22:13 Rückstand nicht anders erklären kann. Die Mannschaft fing sich aber wieder und verkürzte.

TV Erkelenz 1860 - ATV Biesel 20:25 (12:12). Ohne volle Besetzung hatte die A-Jugend des ETV dem ATV nicht seine geballte Kraft entgegen zu setzen. Nur mit einer guten Abwehr konnte der ETV etwas reißen und das taten sie dann auch. Trotz eines druckvollen Angriffs scheiterten die Mädels an dem Bieseler Torwart. „Der Start in die zweite Hälfte konnte fast nicht besser laufen. So konnten wir bereits in Minute 34 mit 18:14 in Führung gehen“, freut sich Trainerin Steffi Ritz. Durch Abnahme der Konzentration schlichen sich jedoch Fehler ein und das Spiel drehte sich wieder.