Tischtennis : TVE siegt durch Aufstellungsfehler

Benedikt Funke profitierte mit seinem TV Erkelenz am Wochenende von einem Aufstellungsfehler des TuS Rheydt II. So wurde das 8:8 als 9:0-Erfolg gewertet. Foto: Laaser/JÜRGEN LAASER (ARCHIV)

Erkelenzer Land Tischtennis: Sportlich endete die Bezirksligabegegnung unentschieden, doch der Formfehler beschert den 9:0-Sieg für die Erkelenzer.

Von Marc Wahnemühl

Kuriose Ergebnisse hielt das Tischtennis-Wochenende für einige Teams bereit. In der Bezirksliga reichte es für den TV Erkelenz sportlich nur zu einem 8:8-Unentschieden beim TuS Rheydt-Wetschewell II. Dass der ETV trotzdem als Sieger aus der Sonntagspartie gegangen ist, lag an einem Aufstellungsfehler des Mönchengladbacher Teams. Die Wettspielordnung des Deutschen Tischtennis-Bundes gibt eindeutig vor, wie Mannschaften aufgestellt werden und auch wie die Doppel aufzustellen sind. Doppel eins ist dabei frei wählbar, die beiden weiteren Doppel zwei und drei werden nach Spielstärken der beiden Doppelspieler sortiert. Dabei war Rheydt-Wetschewell ein Fehler unterlaufen: Sie hatten Heinrich Winkler (Nummer vier des Teams) und Andre Möhle (Nummer sechs) an Doppel zwei und die besser platzierten Kaihao Cheng (Nummer drei) und Sascha Schmitter (Nummer fünf) – regelwidrig – an Doppel drei gemeldet. Daher wurde die Begegnung automatisch mit 0:9 Punkten und 0:27 Sätzen gegen die Heimmannschaft gewertet. Tatsächlich hatte der ETV im Spiel alle vier Doppel verloren, während acht der zwölf Einzel an die Erkelenzer gingen.

Ebenfalls am sprichwörtlichen grünen Tisch – statt an den ebenfalls grünen Spielgeräten – wurde in der Damen-Bezirksklasse die Partie des TV Hückelhoven-Ratheim II gegen den TTC Schaephuysen mit 10:0 für die Hückelhovenerinnen gewertet. Die Spielerinnen aus dem Kreis Kleve hatten am Samstagmittag das Spiel wegen Krankheit mehrerer Spielerinnen abgesagt und haben daher diese Strafwertung erhalten.

Die weiteren drei Begegnungen auf Bezirksebene mit Beteiligung von Teams aus dem Erkelenzer Land gingen mit schlechten Ergebnissen zu Ende. In der Damen-Bezirksliga musste sich die erste Mannschaft des TV Hückelhoven-Ratheim dem TTC Dülken II 3:8 geschlagen geben. Für die Ratheimerinnen punkteten Sabine Stupning, Beate Zilkenat und Anja Rütten.

Bei den Herren in der Bezirksklasse musste der TTC Arsbeck den Gästen von Borussia Mönchengladbach I nach einer knappen 6:9-Niederlage gratulieren. Scheint so, als sei bei Arsbeck der Knoten noch immer nicht geplatzt. Das sieht auch Arsbecks Teamchef Bernd Otto so: „Wir waren dicht dran, den Punkt zu holen. Aber bei den engen Spielen war das Glück für Borussia.“ So unterlag er selbst im Doppel mit Frank Schmacks den Gegnern Sven Benthin und Michael Heldens im fünften Satz mit 18:20. Verzagen hilft nicht, weiß Otto: „Also müssen wir am Samstag gegen Windberg gewinnen.“