Fußball : Golkrath fährt einen überzeugenden Sieg ein

Kreis Heinsberg Fußball: Siegesserie des Spitzenreiters Kückhoven reißt gegen mutigen Aufsteiger Selfkant.

Für den VfJ Ratheim verlief der fünfte Spieltag der Fußball-Kreisliga A nicht zufriedenstellend: Gegen den SV Golkrath verlor die Mannschaft zuhause 0:4. Eine knappe halbe Stunde waren der VfJ und der SV gleichauf, und die Ratheimer hätten mit zwei großen Chancen in Führung gehen können, danach übernahm jedoch Golkrath das Ruder. Silas Trebels (42., 82.) und Niklas Demming (53., 60.) sorgten für einen verdienten Sieg der deutlich schnelleren und zweikampfstärkeren Mannschaft. Für Ratheims Trainer Stanislav Makarov ist die bisherige Punkteausbeute in der Saison zu wenig: „Die Niederlage war verdient, wir müssen uns auf jeden Fall verbessern und unsere Schwierigkeiten im Kader ausgleichen“.

Nach der bisher noch kurzen, aber umso erfolgreicheren Saison hat TuS Germania Kückhoven zum ersten Mal nur ein Unentschieden mitgenommen: Gegen den SC Selfkant spielte die Mannschaft überraschend nur 1:1 und unterbricht damit seine Siegesserie. Für den Aufsteiger SC Selfkant fühlt sich das Remis wie ein kleiner Sieg an – mit bislang nur einer Niederlage ist der SC bereits erfolgreich in die neue Liga gestartet, gegen den Spitzenreiter Kückhoven einen Punkt mitzunehmen, dürfte für das Team unter Trainer Peter Scheufen dennoch unerwartet gewesen sein. Die Gäste gingen zunächst sogar in Führung. Sven Jansen traf nach 13 Minuten zum 1:0 für die Selfkanter. Kückhoven schaffte den Konter wenig später durch Can Baysal (26.), der einen Abpraller einschob, das Spiel zu drehen gelang der Heimmannschaft allerdings auch in der zweiten Halbzeit nicht. Trotz des Unentschiedens ist der Platz an der Sonne für Kückhoven noch nicht weg: Der FC Wanderlust Süsterseel rückt nach dem 1:0-Sieg gegen Schierwaldenrath nach und steht mit zwölf Punkten nur noch einen Zähler hinter Kückhoven.