Fußball : Keine Derbys in der Bezirksliga - Sparta hofft auf Befreiungsschlag

Foto: imago sportfotodienst Am Wochenende steht der 6. Spieltag der Bezirksliga an (Symbolbild).

Kreis Heinsberg 6. Spieltag in der Staffel 4 der Fußball-Bezirksliga, und wie schon am 3. Spieltag steht kein kreisinternes Derby auf dem Spielplan. Bis auf Sparta Gerderath, die erwarten zuhause mit Germania Lich-Steinstraß den einzigen Vertreter des Fußballkreises Düren, stehen den restlichen fünf „Heinsbergern“ ausnahmslos Teams aus dem Fußballkreis Aachen gegenüber.

Weiterleiten Drucken Von Herbert Grass

Als Tabellenzweiter muss die „Zweite“ des FC Wegberg-Beeck zum FC Roetgen. Setzen die Beecker da ihre Erfolgsserie fort (vier Siege in fünf Partien) winkt sogar der Sprung an die Tabellenspitze. Aber natürlich nur dann, wenn auch dreifach gepunktet wird, und der allein noch ungeschlagene Spitzenreiter SG Stolberg bei Alemannia Mariadorf Federn lässt. Egal wie die Partie auch ausgeht, in Beeck darf man schon jetzt von einem gelungenen Saisonstart sprechen. Und so hat es letzte Woche Coach Markus Zeh auch formuliert.

Mit zuletzt drei Siegen in Folge hat sich aber auch der 1. FC Heinsberg-Lieck eindrucksvoll zurückgemeldet, ist mit seinen zehn Punkten Tabellenfünfter. Am Sonntag haben es die Kreisstädter dann mit „Kaiserstädtern“ zu tun, erwarten Rasensport Brand. Spektakulär die Partie in der Vorsaison, die die Heinsberger im heimischen Seestadion 5:4 gewonnen haben. Auch wenn dieses Mal weniger Tore fallen sollten, den Sieg streben der FC und Trainer Edin Durakovic aber schon an.

Die unerwartete 1:3-Niederlage letzte Woche im Derby gegen Aufsteiger Helpenstein hat die SG Union Würm-Lindern schon zurückgeworfen und natürlich auch unter Druck gesetzt. Denn die Aufgabe am Sonntag bei der DJK FV Haaren ist dadurch sicher nicht leichter geworden. Haaren blieb mit erst sechs Punkten zwar auch hinter den Erwartungen zurück, ist an guten Tagen aber in der Lage, jeden Gegner der Liga zu schlagen. Das weiß natürlich auch SG-Trainer Hermann-Josef Lambertz, der seine Mannschaft auffordert, mal wieder die zweifellos vorhandene Qualität abzurufen.

Wie leistungsfähig Aufsteiger Helpenstein ist, hat er mit dem 3:1 im Derby bei Würm-Lindern bewiesen. Am Sonntag gilt es im Heimspiel gegen Germania Eicherscheid, diese Leistungsfähigkeit auch zuhause zu beweisen. Aber wie stark auch die Eifelaner sind, bewiesen sie zuletzt mit den Siegen in Donnerberg (5:4, nach 1:4-Pausenrückstand) und gegen Oidtweiler (5:1, nach 0:1-Pausenrückstand). Wenn Helpenstein aber über die gesamte Spielzeit eine ähnlich konzentrierte Leistung wie in Lindern bietet, dürfte der SV keineswegs chancenlos sein. Trainer André Lehnen jedenfalls ist zuversichtlich, dass dies auch gelingt.

Sowohl der TuS Rheinland Dremmen als auch Sparta Gerderath sind auf einem Abstiegsplatz notiert. Diesen am Sonntag zu verlassen, traut man am ehesten wohl den „Rheinländern“ zu, denn die müssen zum punktlosen Schlusslicht FSV Columbia Donnerberg. „Da wollen und müssen wir einfach gewinnen“, so TuS-Trainer Redzo Sakanovic.