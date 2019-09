Volleyball : Gelungener Saisonauftakt für Ratheimer Volleyballer

Die Ratheimer sind gut in die Saison gestartet (Symbolbild). Foto: dpa/Virginia Mayo

Erkelenzer Land In der Damen-Landesliga dreht der Erkelenzer VV einen zwischenzeitlichen 1:2-Satzrückstand gegen TuS Beeck noch zu einem 3:2-Sieg.

Die Oberliga-Volleyballer des VC 99 Ratheim feiern zum Auftakt in die neue Saison einen Sieg. Gegen die Gäste vom Verberger TV steht am Ende ein überzeugender 3:0-Erfolg und die Tabellenführung zu Buche.

Die Ratheimer konnten mit lediglich einem Auswechselspieler antreten. Verberg hingegen war mit einer guten Besetzung nach Hückelhoven gereist, was ein interessantes Spiel versprach. Daher startete der VC voller Tatendrang ins Match. Doch irgendwie verschliefen die Gastgeber den Start ein wenig. Die beim Einspielen noch so gut funktionierende Annahme war nicht schlecht, aber auch nicht herausragend, im Angriff lief nicht viel zusammen. Schnell lag Ratheim mit 2:6 hinten, kämpfte sich aber rasch zurück und glich zum 11:11 aus. Nun klappte fast alles, die Hausherren erzielten einen Blockpunkt nach dem anderen. So wurde der erste Satz mit 25:17 gewonnen.