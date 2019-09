Schach : Mark Meyers gewinnt die Meisterklasse

Ein Blick in den Turniersaal am letzten Spieltag des 30. Blitzschach-Grandprix 2019 in Geilenkirchen. Foto: Ulrich Nachtmann

Kreis Heinsberg Der 30. Blitzschach-Grandprix ist beendet. Die Siegerehrung findet am 3. Oktober statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Erst die siebte und letzte Runde des 30. Blitzschach-Grandprix der Kreissparkasse brachte die Entscheidung in der Meisterklasse. Mark Meyers (SF Heinsberg) gelang am Schluss-Spieltag mit einem makellosen Durchmarsch von 16 Tagessiegen aus 16 Runden und 40 Grandprix-Punkten ein Traumergebnis. Damit verwies er den bis dahin führenden Jürgen Federau (SV Digo Help Geilenkirchen) mit 38 GP-Punkten auf den zweiten Platz und gewann den Blitzschach-Grandprix bereits zum dritten Mal in Folge.

Dritter in der Gesamtwertung wurde Wolfgang de Cauter (SF Heinsberg) mit 36 GP-Punkten. In der Hauptklasse hat Marcel Singh (SF Geilenkirchen) mit seinem vierten Tagessieg den schon vorher feststehenden Gesamtsieg mit 40 GP-Punkten perfektioniert. Zweiter wurde sowohl am letzten Spieltag als auch in der Gesamtwertung Paul Schelhorn (SF Heinsberg) 36 GP-Punkte vor Markus Hermann (SV Digo Help Geilenkirchen) mit 34 GP-Punkten.

Die Allgemeinklasse ist von Routinier Rolf Kepstein (SF Erkelenz) deutlich dominiert worden, der sich mit seinem vierten Tagessieg ebenso auf die Bestmarke von 40 GP-Punkten kam. Dahinter belegen Annika Gageik (SF Geilenkirchen) 37 GP-Punkte und Adam Koppe (SF Dremmen) mit 31 GP-Punkten die Plätze auf dem Treppchen. In der Einsteigerklasse stand Leon Benz (SF Heinsberg) 40 GP-Punkte schon früh als Gesamtsieger fest, der dies aber nochmals mit seinem vierten Tagessieg untermauerte. Auf den zweiten Platz schob sich erst am letzten Spieltag Danny Peters mit 35 GP-Punkten vor Rainer Schelhorn mit 33 GP-Punkten (beide SF Heinsberg).