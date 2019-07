Schach : de Cauter dominiert Meisterklasse

Kreis Heinsberg Die vierte von sieben Etappen des Blitzschach-Grandprix war wieder umkämpft.

In der Meisterklasse zieht Wolfgang de Cauter von den Schachfreunden Heinsberg einsam seine Kreise. In der Tageswertung belegte er in Dremmen mit 7 Punken den zweiten Platz hinter Jürgen Federau (SV Digo Help Geilenkirchen) mit 8,5 Punkten. In der Gesamtwertung führt er jedoch mit 36 Grandprix-Punkten deutlich vor den punktgleichen Verfolgern, seinem Vereinskollegen Mark Meyers und Jürgen Federau, beide 20 GP-Punkte.