Fußball : „Nierspokal ist den Vereinen lästig geworden“

ERKELENZ Der Präsident der Nierspokalgemeinschaft macht sich große Sorgen um den Fortbestand des traditionsreichen Turniers.

Turnierplan Mit der Partie Holzweiler – Venrath der Gruppe A startet am Sonntag um 15 Uhr auf dem Immerather Sportplatz der Nierspokal 2019. Um 17.15 Uhr folgt das erste Spiel der Gruppe B zwischen Kuckum und Otzenrath. Die weiteren Vorrundenspiele: Holzweiler – Keyenberg (Mittwoch, 24. Juli, 19 Uhr), Otzenrath – Immerath (Donnerstag, 25. Juli, 19 Uhr), Venrath – Keyenberg (Sonntag, 28. Juli, 15 Uhr) und Kuckum – Immerath (Sonntag, 28. Juli, 17.15 Uhr). Die Halbfinals werden am Mittwoch, 31, Juli, und Donnerstag, 1. August, jeweils ab 19 Uhr gespielt, das Spiel um Platz am Sonntag, 4. August, ab 15 Uhr und das Finale im Anschluss ab 17.15 Uhr.

Weingarten Acht wären sicherlich ideal, doch die kriegen wir nicht mehr zusammen. Wir hatten daher auch schon mal überlegt, alle Teams in eine Gruppe zu stecken und so den Sieger auszuspielen. Das wären dann aber zu viele Spiele gewesen – was auch mit Blick auf den parallelen Kreispokal nicht machbar gewesen wäre.

Weingarten Das war auch so eine Sache. Den Termin dafür kannten die Vereine ein Jahr im Voraus: An dem Wochenende vor den Weihnachtsferien hatten wir die Erkelenzer Karl-Fischer-Sporthalle von Freitag bis Sonntag. Und was war? Da gab’s am Freitagabend ein Reserveturnier, am Samstag führten alle Vereine ihre Weihnachtsfeier durch, und am Sonntagvormittag, beim Turnier, waren dann fast alle Akteure in einem nicht spielfähigen Zustand, lagen mehr oder weniger noch im Koma. So macht das keinen Sinn.