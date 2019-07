Leichtathletik : Hannes Vohn wird NRW-Meister in Bottrop

Hannes Vohn wird NRW-Meister in Bottrop

Bottrop Auch seine Teamkollegen Jonas Kaspar und Moritz Ringk liefern überzeugende Vorstellungen ab.

Bei den Offenen NRW-Meisterschaften und gleichzeitiger Bottrop Gala zeigte sich Hannes Vohn von seiner Schokoladenseite. In einem Rennen gegen die Uhr und vielen Überrundungen der gleichzeitig mit gestarteten Frauen über 5000 Meter kam er nach 15:05,20 Minuten ins Ziel – seiner zweitbesten Zeit, die er bisher gelaufen ist. Damit war er sogar noch sechs Hundertstel schneller, als bei seinem Rennen bei den Deutschen U23 Meisterschaften in Wetzlar. „Ich wusste nicht was ich noch drauf hatte“, sagte Vohn nach dem Rennen.