Projekt : Schwimm-Förderung trägt erste Früchte

Kreis Heinsberg Seit vier Jahren läuft das Projekt „Mathe schützt nicht vor Ertrinken“. Jetzt ziehen die Initiatoren Bilanz.

Die Zahlen können sich sehen lassen. Während die Nichtschwimmer-Quote bei Fünftklässlern im Schnitt neun Prozent beträgt, steht sie bei den teilnehmenden Projektschulen nur bei der Hälfte. „Es lässt sich sicher sagen, dass bei den teilnehmenden Schulen die Quote der Nicht-Schwimmer deutlich gesenkt und die Quote der sicheren Schwimmer deutlich erhöht werden konnte“, sagt Annette Sielschott vom Regionalen Bildungsbüro.

Trotz der Erfolge, die aktuellen Studien sind erschreckend: Fast 60 Prozent der Zehnjährigen in Deutschland sind keine sicheren Schwimmer. Laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bezeichnet man denjenigen als sicheren Schwimmer, der die Disziplin des Jugendschwimmabzeichens in Bronze erfüllt. „Ertrinken ist die zweithäufigste Todesursache bei Kleinkindern“, warnt unter anderem ein Vertreter des DLRG.

Bei einer Umfrage des Bildungsbüros an 77 Schulstandorten aller Schulformen und Jahrgängen im Kreis wurde die Schwimmfähigkeit von insgesamt 12.138 Kindern erfasst. Demnach kommen auf eine Schwimmlehrkraft 38 Schüler. Bei den Grundschulen ist das Verhältnis zu 42 Schülern sogar noch größer. Die Zahlen zu den Nicht-Schwimmern in den Schulen fallen dementsprechend aus. Knapp 26 Prozent aller Erst- bis Sechstklässler sind Nicht-Schwimmer. Dabei ergeben sich Abweichungen je nach Schulform. Grundschulen haben zu 31 Prozent Nicht-Schwimmer. Fünft- bis Sechstklässler sind an Hauptschulen zu 30 Prozent und an Realschulen und Gymnasien zu 25 Prozent Nicht-Schwimmer. „Das heißt, dass in jeder fünften und sechsten Klasse mindestens ein Nicht-Schwimmer ist“, betont Sielschott.