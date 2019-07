Handball : Drei Nachwuchs-Teams des ETV in Oberliga

Der TV Erkelenz stellt künftig drei Mädchenteams in der Oberliga. Foto: ETV

Erkelenz Handball: Die A-Juniorinnen des TV Erkelenz 1860 machen es in der Aufstiegsrelegation spannend.

Von Anne Paulsen

Es ist das erste Mal für den TV Erkelenz, dass drei Nachwuchs-Teams des Vereins in der Oberliga spielen. Die A-Juniorinnen machten es den bereits für die Oberliga qualifizierten B- und C-Juniorinnen nach, so dass in der kommenden Spielzeit die drei höchsten Nachwuchsteams der ETV-Handballerinnen überregional spielen. Die männlichen Teams des ETV haben es allerdings alle drei nicht geschafft.

Die männliche C-Jugend des ETV versuchte in Duisburg noch ein Ticket in die Oberliga zu ziehen, musste sich aber den anderen Teams geschlagen geben. Gegen den Wuppertaler SV verloren sie mit 7:12. Direkt im Anschluss erging es ihnen ähnlich gegen den Gastgeber HSG Homberg-Rheinhausen, es endete 7:11. Schließlich wurde es gegen den TSV Aufderhöhe mit 9:11 noch einmal sehr knapp, doch auch hier gelang kein Sieg. Somit tritt das Team in der nächsten Saison in der Kreisliga an.