Fußball : Nachhaltig und sportlich

Hückelhoven Umweltbewusstes Handeln ist auch beim TuS Hilfarth von großer Bedeutung.

Sein Pilotprojekt zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit setzt der TuS Jahn Hilfarth ab sofort im Verein um. Im 2017 eröffneten Vereinsheim werden künftig nur noch Getränke in Mehrwegbechern und Tassen ausgeschenkt. Dabei arbeitet der Verein mit der Kreissparkasse Heinsberg zusammen. Stefan Fuchs, Filialleiter in Hilfarth, übergab am Sportplatz die Tassen und Becher persönlich. Der TuS-Vorsitzende Olli Hermsmeier bedankte sich bei Fuchs für die gemeinsame Umsetzung des Projekts und ganz besonders für das Jubiläumsdesign der Trinkgefäße.