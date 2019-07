Leichtathletik : Freddy Ruppert auf dem Weg in die nationale Spitze

Freddy Ruppert (an zweiter Position, Nr. 288) peilt in Gävle eine gute Platzierung an. Foto: Harald Eifert

Erkelenz Bei der U23-EM in Gävle geht der Leichtathlet des SC Myhl über die 3000 Meter Hindernis an den Start. Ein Porträt.

Seit 2014 startet Freddy für den SC Myhl Leichtathletik. Seit diesem Jahr testete er auch aufgrund seiner läuferischen Qualitäten und seiner technischen Möglichkeiten die Hindernisstrecke (damals noch 2.000 Meter in der U18). Auf Anhieb wurde er auch in dieser Disziplin LVN-Meister und gewann bei den Deutschen Jugendmeisterschaften die Bronzemedaille. In den Jahren 2015 und 2016 belegte er die Plätze fünf und vier bei den nationalen Titelkämpfen, wurde aber immer wieder durch Erkältungen und kleinere Verletzungen in seiner Weiterentwicklung über die Hindernisstrecken zurückgeworfen. Das Team entschied sich in der Folgezeit auf die Hindernisse zu verzichten, und somit die Entwicklung auf den Flachstrecken 800, 1000, 1500 und 3000 Meter voranzubringen.