Golf : Pretty in Pink für die gute Sache

Pretty in Pink für die gute Sache

Daniela Osenberg beim Charity Pink Ribbon Golfturnier auf dem Gelände des Golfclubs in Wildenrath. Die Golfladys waren für die gute Sache unterwegs. Foto: Ruth Klapproth

Wegberg Es ist die Kombination aus Sport, Geselligkeit und die Förderung des sozialen Gedankens – beim Golfclub Wildenrath spielten die Ladys für Pink Ribbon Deutschland. Mit ihrem Turnier unterstützen sie die Brustkrebs-Früherkennung.

Sogar die Golfbälle sind an diesem Tag nicht weiß, sondern pink. Die Kleidung der Damen, so schreibt es jedenfalls der Dresscode vor, muss pinke Elemente enthalten. Und auch im Gastronomiebereich sind die Tischdecken in genau dieser Farbe gehalten. Mittendrin sitzen Jutta Spenner, Ladiescaptain des Golfclubs Wildenrath, ihre Stellvertreterin Martina Becker und einige weitere Frauen, die sich mit einem gemütlichen Frühstück auf die besondere Runde über den vereinseigenen Golfplatz vorbereiten.