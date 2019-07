Leichtathletik : Sophie Fluthgraf überzeugt bei DM

Bremen/Hückelhoven Bei den nationalen U16-Meisterschaften in Bremen springt sie auf den siebten Rang.

Nils Arne Schröder hatte sich für die 800 Meter qualifiziert, und stand im ersten von zwei Vorläufen an der Startlinie. In dem recht zügigen Rennen belegte er mit 2:07,36 Minuten Rang acht. Damit konnte er sich nicht für das Finale am Sonntag qualifizieren.

Last but not least stand noch Lea Lambertz auf dem Kunststoffbelag des Stadions. Sie startete im Hochsprung, der Disziplin, die sie in den letzten Wochen so erfolgreich absolviert hatte. Doch ausgerechnet bei ihren ersten Deutschen Meisterschaften konnte sie an diese Leistungen nicht anknüpfen. Mit 1,52 Metern wurde sie deutlich unter Wert geschlagen und belegte Rang 13.