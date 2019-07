Karate : Wegberger Karateka auf WM-Kurs

Wegberg Bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften qualifizierten sich die Kämpfer für die WM.

Die Internationale Deutsche Meisterschaft im Karate fand am 22. Juni in Hunsrück/Simmern statt. Beim 32. „Battle of Hunsrück“ konnten ca. 1500 Teilnehmer um den Titel kämpfen.

Für Sportkarate Wegberg waren neben Trainer Victor Stolz erneut Angelina und Celina Korsten in den Kategorien Kata Hard-Style und Traditionell dabei. Angelina Korsten konnte sich in ihrer Altersklasse in beiden Kategorien klar durchsetzen und wurde so zweifache Deutsche Meisterin. Celina Korsten musste sich hart umkämpft in der Kategorie Traditionell geschlagen geben und wurde so Deutsche Meisterin im Hard-Style und Vizemeisterin Traditionell.