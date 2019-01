Karate: Neulinge räumen ordentlich ab

Wegberg Karate: Celina und Angelina Korsten sowie Victor Stolz siegen gegen starke Konkurrenz.

Der Verein Sportkarate Wegberg hat noch eine ganz junge Geschichte, doch der in Wegberg beheimate Club hat bereits auf internationaler Bühne auf sich aufmerksam gemacht. Beim 9. Internationalen Karate Christmas Cup, an dem auch Karatekas aus Italien und Belgien teilnahmen, hinterließen drei Kämpfer des Wegberger Vereins bei allen Teilnehmern, Zuschauern und Funktionären einen bleibenden Eindruck. Mit herausragenden Leistungen belegten Celina und Angelina Korsten in der Kategorie Kata in ihren Altersklassen jeweils den ersten Platz und holten dann auch im Team den Titel.