Leichtathletik : Frederik Ruppert – er kam, sah und siegte

Kreis Heinsberg/Gävle Über die 3000 Meter Hindernis lief der Athlet des SC Myhl im schwedischen Gävle zur Goldmedaille bei der U23-EM.

Von Karlsruhe bis zu den nationalen Titelkämpfen der U23 in Wetzlar waren es genau vier Wochen, und in denen sollte die Konkurrenz deutlich sehen, dass Ruppert mehr als nur einen Schritt nach vorn gemacht hat. Die Folge: die Deutsche Meisterschaft. Die Fortschritte blieben auch Bundestrainer Enrico Asmus nicht verborgen. Er sprach von einem Läufer, der die Hindernisstrecke mit einem „Killerinstinkt“ läuft. „Freddy hat einen Punch, wie ich ihn schon über zwanzig Jahre in Deutschland nicht mehr gesehen habe. Wenn er gesund bleibt, kann er es noch weit auf dieser Distanz bringen. Freddy tut der Strecke und uns in Deutschland gut“, sagte Asmus begeistert. Und er wird die Laufbahn des Athleten natürlich genau im Blick behalten. Im Herbst möchte er sich das Trainingsgelände des SC Myhl anschauen, um sich ein besseres Bild von der Trainingsarbeit im Verein machen zu können.