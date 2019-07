Fußball : Ein Turniersieg zu Burlets Einstand

Krefeld Fußball: Beeck gewinnt Blitzturnier in Fischeln – 5:0 im Finale gegen Cronenberg.

8:0 Tore in 100 Minuten Spielzeit gegen zwei Niederrhein-Oberligisten, die in der Vorbereitung jeweils schon zwei Wochen weiter sind – diese mehr als respektable Bilanz legte Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck am Sonntag beim Blitzturnier des VfR Fischeln um den Willi-Schlösser-Pokal hin. Das Finale gegen Aufsteiger Cronenberger SC gewannen die Kleeblätter gar 5:0 – Neutrainer Michael Burlet feierte so einen Einstand nach Maß.

Das Finale hatte Beeck durch ein 3:0 gegen Oberligist 1. FC Kleve erreicht. Nach torloser erster Hälfte, in der Beeck deutlich am Drücker war, erwischte der Niederrhein-Klub den besseren Start in die zweite Hälfte, traf unter anderem einmal den Pfosten. In den letzten gut zehn Minuten schossen die Kleeblätter dann aber noch den deutlichen Sieg heraus. Kleefisch köpfte eine Flanke von Lambertz zum 1:0 ein (39.) und gab dann ebenfalls per Kopf auch die Vorlage zum 2:0 durch Leersmacher (46.). Den Schlusspunkt setzte Drevina auf Zuspiel des aus der Reserve eingesetzten Benyamin Malekzadeh (50.). Generell spielte Beeck in Fischeln im 4-4-2 – mit einer Raute im Mittelfeld. Cronenberg hatte durch ein 3:2 gegen Gastgeber Fischeln das Finale erreicht.