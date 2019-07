Fußball : Beeck schlägt nächsten Oberligisten

Wegberg Fußball: Nach dem Sieg gegen Nettetal geht’s ins Trainingslager nach Simonskall.

Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck testet weiterhin erfolgreich gegen Oberligisten vom Niederrhein: Nach dem Sieg beim Blitzturnier in Krefeld-Fischeln schlugen die Kleeblätter vor unerwartet guter Kulisse im heimischen Waldstadion nun auch Union Nettetal mit 3:1. Per Flachschuss erzielte der baumlange Sturmzugang Edson De Oliveira da Conceicao das 1:0 (27.). Dieser gab auch die sehenswerte Vorlage zum 2:0 durch Thomas Lambertz (56.). Zwölf Minuten später hatte „Lumpi“ seinen Doppelpack geschnürt, traf überlegt ins lange Eck (68.). Ein Schönheitsfehler war kurz vor Schluss das Gegentor durch Niklas Thobrock (87.).

In dieser Woche ist zudem der Spielplan der Mittelrheinliga herausgekommen. Beeck startet am 25. August mit dem Spiel bei der Spvg. Frechen 20. Das erste Heimspiel folgt am 1. September gegen Viktoria Arnoldsweiler, ehe dann schon bei Borussia Freialdenhoven der ewig junge Clàsico ansteht. Das erste Freitagheimspiel dürfte darauf folgen – der FC Hürth ist schließlich bislang immer freitags nach Beeck gekommen, favorisiert ähnlich wie Beeck diesen Spieltermin sehr stark. Darauf (Sonntag, 22. September), steht für Burlet persönlich ein besonderes Spiel an: die Partie bei seinem bisherigen Verein SV Breinig.