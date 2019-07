Schach : Heiße Partien bei heißen Temperaturen

Die dritte von insgesamt sieben Runden des 30. Blitzschach-Grand-Prix der Kreissparkasse Heinsberg fand in der Aula der Franziskus-Schule am Zehnthofweg in Erkelenz statt. Bei hohen Außentemperaturen entwickelten sich heiße Schachpartien bei höchstem Tempo.

In der Hauptklasse trugen Marcel Singh (Digo Help Geilenkirchen ) und Paul Schelhorn (SF Heinsberg), beide mit 7 Punkten auf dem ersten und zweiten Rang den Tagessieg davon. Den dritten Platz belegte hier Markus Hermann (Digo Help Geilenkirchen) mit 6 P. In der Gesamtwertung führt Paul Schelhorn mit 72 GP-Punkten vor seinem Vereinskollegen Gerd Kreuder, 66 GP-Punkte und Markus Hermann 47 GP-Punkte. In der Allgemeinklasse überragten wieder einmal Annika Gageik (SF Geilenkirchen) und Rolf Kepstein (SF Erkelenz) das Geschehen. Beide platzierten sich mit 8 Punkten an geteilter Position eins und zwei. Der dritte Rang fiel auf Simon Zorko (SF Heinsberg) mit 6 P. In der Gesamtwertung führt Rolf Kepstein mit 72 GP-Punkten knapp vor Annika Gageik 70 GP-Punkte und Adam Koppe (SF Dremmen) mit 64 GP-Punkten. In der Einsteigerklasse machte der 17-jährige Leon Benz (SF Heinsberg) den Tagessieg mit hervorragenen 8 Punkten vor Danny Peters (SF Heinsberg) mit 4 Punkten klar. Die Geamtwertung führt hier Rainer Schelhorn (SF Heinsberg) mit 68 GP-Punkten vor Leon Benz, 50 GP-Punkte und Danny Peters, 47 GP-Punkte an.