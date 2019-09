Leichtathletik : Borgmann und Müller mit Gold in Venedig

Kreis Heinsberg Leichtathletik: In Leistungslaune waren die Kreis Heinsberger Athleten bei der Senioren-EM.

In der Altersklasse M55 standen Norbert Borgmann (VSV Grenzland-Wegberg) und Andreas Müller (TV Erkelenz) in verschiedenen Konkurrenzen am Start, während Hans Borgmann (VSV Grenzland-Wegberg) im Hochsprung und im Speerwurf der Altersklasse M85 sich der Konkurrenz stellte.

Hans Borgmann (M85) übersprang im Hochsprung 0,85 Meter und belegte damit den fünften Rang. Im Speerwurf schleuderte er sein Wurfgerät fünfmal weiter als sein Kreis- und Regionsrekord. Mit seinem vorletzten Wurf erzielte er 19,95 Meter und verbesserte sich damit vom vierten auf den ersten Platz. Bei dieser Reihenfolge blieb es auch bis zum Ende des Wettkampfes, so dass Hans Borgmann nicht nur seinen ersten EM-Titel erreichte, sondern seinen eigenen Rekord erneut knacken konnte. Sein Sohn Norbert lief über 1500 Meter im Vorlauf 5:03,79 Minuten, während er über 3000 m Hindernis 12:33,20 Minuten erzielte. Beide Zeiten reichten zu Mittelfeldplatzierungen. In der gleichen Altersklasse stand Andreas Müller sowohl über 400 Meter als auch über 800 Meter am Start. Über 400 Meter erzielte er im Vorlauf 59,52 Sekunden, so dass er im Halbfinale, das am gleichen Tag stattfand, mit 59,12 Sekunden als Achtbester ins Finale kam. Mit dieser Zeit belegte er final auch den achten Rang. Über 800 Meter lief er im Vorlauf mit 2:14,53 Minuten die zweitschnellste Zeit aller Konkurrenten und qualifizierte sich damit auch für das Finale, das zwei Tage später stattfand. Nach einem sehr spannenden Rennverlauf spurtete er auf der Zielgeraden mit drei weiteren Athleten um die Medaillen. Leider blieb ihm am Ende nur der undankbare vierte Platz, aber die erzielte Zeit von 2:10,53 Minuten bedeutete nach 23 Jahren die Einstellung des Kreis- und Regionsrekordes von Hans-Joachim Schultz (LG Hückelhoven), die dieser am 14. September 1996 in Bergisch-Gladbach aufgestellt hatte.