Tischtennis : Bezirksligist Erkelenz findet Rheydt „gut“

Erkelenzer Land Tischtennis: TV Erkelenz 1860 ist selbstbewusst.

Nach den Kreismeisterschaften, die den Vereinen nach zwei Spieltagen eine Unterbrechung in der Meisterschaft beschert hat, geht die Saison nun richtig los. In der Herren-Bezirksklasse bekommt es der TTC Arsbeck mit Borussia Mönchengladbach I zu tun. Die Gladbacher stehen einen Tabellenplatz besser da und haben schon einen Sieg verbucht. Das Team um Bernd Otto hat erst ein Unentschieden und eine Niederlage eingefahren und will nun punkten. „So schlecht läuft es ja gar nicht. Wir vergessen bislang nur, den Sack zuzumachen“, sagt Otto. Sein Team ist komplett und heiß darauf, „ein Pünktchen zu holen“. Wieder punkten möchte auch der TTC Baal. Der derzeitige Tabellenzweite muss zum TuS Jahn Mönchengladbach.