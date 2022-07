Wasserschlacht beendet Erkelenzer Aktionswoche : Wo Bürgermeister Muckel sich nass machen lässt

Erkelenz Ferienzeit ist Freizeit – und die nutzen Erkelenzer Kinder bei de Ferienspielen. Die Aktionswoche sorgte wieder für Kurzweil und durchnässte Politiker.

Die Aktionswoche ist die dritte Woche der Erkelenzer Ferienspiele. Sie stand in diesem Jahr unter dem Motto „In fünf Tagen um die Welt“. Kreativ wurden die Angebote, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit.

Insgesamt nahmen 91 Kinder zwischen sechs und 14 Jahren an dem Programm der Aktionswoche in sieben integrativen Gruppen teil. Die Aktionswoche wurde intensiv durch Katharina Lüke, Jugendpflegerin beim Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales bei der Stadt Erkelenz, bestens vorbereitet. Unterstüzt wurde sie dabei von 18 Teamleitern. Damit die Kinder sich auf das umfangreiche Programm konzentrieren konnten, wurden die Eltern gebeten, ihren Kindern keine elektronischen Geräte wie Handy, Switch, Playstation etc. mitzugeben. Die Betreuung der Kinder erfolgte Montag, Mittwoch und Donnerstag zwischen 9 und 17 Uhr.