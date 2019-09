Handball : Saisonstart für die Damen in der Handball-Bezirksliga

Erkelenzer Land Nun endlich dürfen auch die Rurtaler und Wegberger Damen Saisonluft schnuppern, doch gerade der ASV muss gegen ein harten Brocken ran.

Landesliga: Am Sonntagnachmittag treten die Herren des ASV beim Hülser Sportverein an. Hüls hatte bisher erst ein Spiel, was sie gewannen. Der ASV hingegen spielte schon zweimal, musste sich jedoch auch beide Male geschlagen geben. Am vergangenen Wochenende mussten sich die Rurtaler ein sehr dickes Fell zulegen, da nicht das ganze Spielgeschehen für sie nachvollziehbar war. „Meine Mannschaft ist demotiviert, durch das, was da lief. Und Hüls hat auch noch aufgerüstet, das wird ein schweres Spiel“, gesteht Trainer Jens Opitz, der sein Team bestmöglich einstellen will.

Landesliga-Damen: Die Damen des ETV treten mit ihrem neuen Trainer Klaus Steinmetz beim TV Aldekerk 3 an. Aldekerk ist berühmt dafür, in der eigenen Halle mit Harz zu spielen. Für die Erkelenzerinnen würde das eine deutliche Umstellung bedeuten, da durch die klebrige Masse an den Fingern der Ball ganz eigene Wege geht. Doch wenn sie schnell genug damit umgehen lernen, können sie den Gastgebern, die bisher einen Sieg und ein Remis zu verbuchen haben, vielleicht Punkte klauen.

Bezirksliga: Der HSV Wegberg tritt daheim gegen den ATV Biesel 2 an. Biesel holte bisher in zwei Spielen zwei Punkte. Der HSV, der bisher noch keinen Punkt ergattern konnte, könnte nun aufholen in der Tabelle. Gespielt wird am Samstag um 18 Uhr, Maaseiker Straße 65. Am Sonntag spielt der ETV ebenfalls heim gegen den TV Korschenbroich 3. Der ETV durfte diese Saison erst einmal spielen und ist nun heiß auf das zweite Spiel. Anpfiff ist um 16.20 Uhr in der Karl-Fischer-Sporthalle.

Bezirksliga-Damen: Auswärts dürfen die Damen des HSV Wegberg am Samstag ran. Die Beckrather Reserve ist bereits in die Saison gestartet und wurde von den letztjährigen erstplatzierten Korschenbroichern hart rangenommen. Die Wegberger können also, wenn sie schnell ins Spiel finden, auf eine demotivierte Mannschaft treffen und dieser Punkte wegnehmen. Der ASV startet ebenfalls am Samstag in die Saison, darf jedoch daheim antreten. Für sie geht es direkt gegen einen Brocken. Die Tschft. Lürrip 2 gehört zu den Favoriten der Liga, was sie in ihrem ersten Spiel mit einem beeindruckenden Sieg gegen Biesel bewiesen. Der ATV muss alle Kräfte um 18.30 Uhr, Halle Callstraße, mobilisieren.

Jugend HVN: Auswärts, aber doch im Handballkreis Mönchengladbach verbleibend, darf die ­A-Jugend des HSV Wegberg diesen Samstag das Missgeschick der letzten Woche wieder gutmachen. Sie treten gegen die Spielgemeinschaft des RTV und TVK an. Der Gegner kassierte bereits zwei Niederlagen, der HSV hingegen konnte schon einen Punkt ergattern. In Straelen tritt am Samstag die A-Jugend des ETV an und ist heiß auf die nächsten zwei Punkte. Straelen konnte in ihrem einzigen Spiel noch keinen Punkt holen, der ETV konnte schon einmal abkassieren. Dennoch muss das Team von Steffi Ritz wachsam sein und über 60 Minuten die Konzentration aufrechterhalten.