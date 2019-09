Fußball : Gast will sich auch in Beeck weiter fortbilden

Info

Der Rekordtrainer Ihn darf man getrost den „Mister SV Eilendorf“ nennen: Achim Rodtheut ist seit Juli 2001 Trainer von Eilendorfs Erster Mannschaft. Die aktuelle Saison ist also seine 19. (!) in ununterbrochener Folge – einsamer Rekord in der Mittelrheinliga. Die ersten elf Jahre davon spielte der SV in der Bezirksliga. Es folgten zwei Landesliga-Jahre, ehe 2014 der erstmalige Aufstieg in die Mittelrheinliga glückte. Dort hielt sich der SV zwei Jahre. Nach drei Jahren in der Landesliga gelang in diesem Jahr der Sprung zurück in die höchste Amateurklasse. „Ich kann mir gut vorstellen, beim SV auch noch länger zu arbeiten“, bekräftigt der 48-Jährige, der in Eilendorf eine Institution ist – angesichts dieser langen Zeit auch mehr als verständlich.