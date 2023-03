Markus Becker beendet Volleyball-Karriere „Im Schrank habe ich noch ein Paar Fußballschuhe“

Dass ihm der Sport einmal so viel bedeuten wird, hätte Becker zu Beginn seiner Sportlaufbahn selbst nicht vermutet: In der Jugend konzentrierte er sich auf Leistungsleichtathletik und spielte Volleyball nur in der Schulmannschaft des Hückelhovener Gymnasiums. Von seinem Schulfreund Philipp Rumpf – der bis zum Ende ein Mannschaftskollege bleiben sollte – wurde er schließlich zu einem Probetraining des VC Ratheim eingeladen. Kurioserweise fand Becker an dem Spiel damals keinerlei Gefallen: „Ich kam aus dem Leistungssport. Dagegen war das Training komplett chaotisch und hat mich eher schockiert.“